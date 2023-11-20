Требования к международным автомобильным перевозкам снизили в Казахстане

Транспортные прокуроры добились того, что теперь казахстанским перевозчикам не нужно будет предъявлять декларацию по оплате за эмиссии в окружающую среду, копии трудовых договоров с водителями и другие документы, которые уже есть в базе данных государственных органов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Сообщается, что прошлогодние поправки в ряд нормативных актов в сфере регулирования международных автомобильных перевозок создали условия, ухудшающие положение шести тысяч отечественных перевозчиков.

"Это является следствием того, что профильное министерство приняло данный приказ без обязательного предварительного анализа того, как правовые нововведения отразятся на деятельности предпринимателей, попадающих под статус международных перевозчиков", - подчеркнули в транспортной прокуратуре.

Благодаря вмешательству прокуроров, Минтранспорта упростили разрешительные процедуры для ведения бизнеса в данной сфере. В частности, они исключили из приказа ряд документов и сведений, предоставляемых перевозчиками. В их число вошли декларация по оплате за эмиссии в окружающую среду, копии трудовых договоров с водителями и другие документы, которые уже были в цифровых базах данных госорганов.

Отмечается, что пакет документов перевозчиков сократился на треть.