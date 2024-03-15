Токаев выступил против дискриминации и угнетения женщин в семьях

Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае в Атырау призвал обратить внимание на проблему дискриминации и угнетения женщин в семьях, передаёт BaigeNews.kz.

"Следует обратить самое серьезное внимание на факты дискриминации и даже угнетения женщин в семьях, где исламские каноны воспринимаются в крайне искаженном, догматическом виде. В таких семьях жизнь построена на абсурдных запретах и порядках, противоречащих духу XXI века с его достижениями в науке и технологиях. Создается впечатление, что люди намеренно скатываются к морали и поведенческим моделям средневековья", - сказал Токаев.

Попытки навязывания практики похищения невест Президент назвал мракобесием. Президент считает, что это не поддается никакому оправданию

"В нашей стране есть те, кто, прикрываясь якобы национальными традициями, предпринимают попытки навязывания практики похищения невест. Такое вопиющее мракобесие не поддается никакому оправданию и идет вразрез с идеалами прогрессивного общества, в котором достоинство, права и свободы каждого человека являются абсолютной ценностью. Считаю, что подобные факты требуют не только морального осуждения, но и правовой оценки

Мы должны противодействовать религиозному экстремизму и архаике, твердо придерживаясь канонов традиционного для нас ислама, выступающего одной из главных основ национальной идентичности. Нам нужно всегда исходить из собственного понимания мира, следовать своему уникальному культурному коду", - отметил президент.

Глава государства также подчеркнул, что казахстанцы должны культивировать традиционные семейные ценности. Казахстан должен всячески укреплять светский статус нашего государства, считает Токаев.

"Казахстан всегда будет толерантен ко всем вероисповеданиям, воззрениям и учениям, которые не подрывают нашей государственности и общественной морали. Но мы не можем и не будем идти на поводу тех, кто под влиянием западных и иных веяний продвигает чуждые для нашей культуры ценности, к тому же идущие вразрез с дуалистической основой мира.

В эту деструктивную пропаганду вовлекаются наши дети, поэтому цена вопроса как никогда велика – это духовное здоровье подрастающего поколения. На нашу позицию в данном вопросе не повлияют ни политическая конъюнктура, ни новомодные мировые веяния. Мы должны твердо и последовательно культивировать традиционные семейные ценности", - сказал Токаев.