Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана

Приветствуя Нурланбека Шакиева, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития отношений между двумя странами и углубления межпарламентских связей. По его словам, Кыргызстан для Казахстана является добрым соседом, братским государством и стратегическим партнёром.

Глава государства отметил, что сегодня казахско-кыргызские отношения динамично развиваются, чему способствует взаимодействие на межправительственном и межпарламентском уровне. Он сообщил, что двустороннее торгово-экономическое сотрудничество увеличивается с каждым годом, и страны планируют довести товарооборот до двух миллиардов долларов.

Президент выразил уверенность в том, что достигнутые договорённости придадут важный импульс многим направлениям многопланового взаимодействия между странами. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан твёрдо привержен курсу на всестороннее развитие союзнических отношений с братским Кыргызстаном.

В свою очередь Нурланбек Шакиев поблагодарил главу нашего государства за встречу и казахское гостеприимство, а также передал тёплые слова приветствия от имени президента Садыра Жапарова. По словам спикера, Казахстан и Кыргызстан являются самыми близкими странами во всех отношениях, и всестороннее сотрудничество, основанное на взаимопонимании и поддержке, постоянно углубляется. Кроме того, он выразил поддержку проводимым в Казахстане реформам.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы дальнейшего развития культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Кыргызстаном.

В завершение президент Казахстана высказал наилучшие пожелания в адрес лидера Кыргызстана.