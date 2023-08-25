Ярмарка пройдёт в Астане в рамках Дней культуры Таджикистана

Ярмарка-выставка пройдёт в Астане 26-29 августа в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы.

Место проведения - площадка Международного выставочного комплекса EXPO.

Гостям и жителям столицы представят сельскохозяйственную продукцию, бахчевые культуры, мёд, сладости, напитки (соки и алкогольные напитки), ремесленные изделия, сувениры из натуральных природных материалов, войлочные, текстильные, вязаные изделия, кованые декоративные изделия, ножи, прославленный всему миру таджикский атлас и многое другое.

На ярмарке продемонстрируют изготовление народных изделий, в том числе гончарное, кузнечное дело, обработку дерева, художественную роспись, вязание и др.

Будет возможность отведать блюда таджикской национальной кухни. Также пройдёт праздничный концерт с участием мастеров искусств Таджикистана. Открытие мероприятия запланировано 26 августа в 13:00 .