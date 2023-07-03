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Токаев дал ряд поручений по дальнейшей модернизации фонда "Самрук-Қазына" Вчера, 17:45
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Вчера, 17:45
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Токаев дал ряд поручений по дальнейшей модернизации фонда "Самрук-Қазына"

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего развития АО "Самрук-Қазына".

Глава государства был проинформирован о подходах к увеличению стоимости активов группы фонда, которые включают в себя повышение эффективности портфельных компаний за счет корпоративного управления, реализацию программы "Тариф в обмен на инвестиции", поддержку МСБ и импортозамещение за счет прозрачности закупок, а также инвестирование совместно с иностранными партнерами.

Касым-Жомарту Токаеву также было доложено об ожидаемых результатах деятельности фонда, ходе реализации приоритетных проектов и программы приватизации.

В завершение президент дал ряд конкретных поручений, в том числе по своевременной реализации инвестиционных проектов, а также по совершенствованию эффективности деятельности группы компаний фонда.

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Вчера, 17:45
866
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