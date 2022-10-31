Тело погибшей в Сеуле казахстанской студентки доставят в Актобе 1 ноября

Тело казахстанки, погибшей во время давки в Сеуле, доставляют в аэропорт в Алматы. Транспортировкой занимается наш национальный авиаперевозчик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

На празднование Хэллоуина 26-летняя Мадина Шерниязова отправилась с друзьями. О смерти девушки известили на следующий день после трагедии – ее тело опознали сотрудники казахстанского посольства. Вместе с Мадиной жертвами кошмарной давки стали еще 153 человека.

В аэропорту Алматы встречают самолет из Южной Кореи. Известно, что из Сеула в Алматы останки перевезли бортом авиакомпании Air Astana.

Вся процедура проходит абсолютно конфиденциально. Посторонних на перрон аэропорта не пускают.

Мадина Шерниязова родом из Актобе. Она училась в магистратуре одного из корейских вузов. Студентке было 26 лет. Как рассказала мать погибшей, дочь выходила на связь накануне трагедии. Девушка рассказала, что находится на фестивале с друзьями, и поделилась впечатлениями. А уже через несколько часов матери позвонили из консульства и сообщили о смерти ребенка. Близкие и знакомые говорят: Мадина была любознательной, талантливой и жизнерадостной.

"Это наша выпускница 2013 года. Девочка очень хорошая. Она закончила нашу школу-лицей только с четверками и пятерками. Даже более у нее пятерок было. То, что она училась в Сеуле, мы знали. Гордились всегда ею как нашей выпускницей. Очень жаль, что такие молодые люди уходят. Выражаем глубокие соболезнования родителям", - сказала замдиректора школы-лицея №27 Актобе Алтынгуль Аткиева.

По словам матери, Мадина с 7-го класса изучала корейский язык. Сначала занималась самостоятельно, потом пошла на языковые курсы. Окончила бакалавриат на факультете востоковедения российского вуза по специальности "Корейский язык". Затем полетела в Южную Корею, чтобы повысить квалификацию. Студентку ждали дома в конце ноября.