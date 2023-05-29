Студентам казахстанских вузов повысят стипендии

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Некоторым студентам, обучающимся по государственным грантам в вузах Казахстана, планируют повысить стипендию с 1 сентября, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале "Открытые НПА". Согласно документу, для обучающихся по государственному образовательному заказу размер ежемесячной государственной стипендии составит:

Студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "Здравоохранение", – 41 898 тенге. Студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, – 67 200 тенге. Студентам, обучающимся по направлению подготовки "Здравоохранение" в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, – 67 200 тенге. Интернам – 75 890 тенге. Магистрантам – 97 024 тенге. Магистрантам, обучающимся в автономной организации образования "Назарбаев Университет", – 181 250 тенге. Докторантам – 217 500 тенге. Докторантам по направлению подготовки "Здравоохранение" – 217 500 тенге. Врачам–резидентам и магистрантам по направлению подготовки "Здравоохранение" – 111 579 тенге. Магистрантам Академии правосудия при Верховном Суде РК, направленным на обучение из государственных органов, – на уровне должностного оклада по последнему месту работы, но не ниже размера государственной стипендии, установленной для магистрантов, обучающихся по государственному образовательному заказу. Студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям, – 32 681 тенге. Обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования, – 31 422 тенге.

Проект постановления открыт для обсуждения до 12 июня. Уточняется, что документ будет введён в действие со дня его первого официального опубликования, но не ранее 1 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось о повышении стипендий для учащихся колледжей страны.