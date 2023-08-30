Стрелявший в воздух из оружия мужчина задержан в Кызылординской области
Сегодня, 17:35
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Сегодня, 17:35Сегодня, 17:35
112Фото: istock
Мужчина, стрелявший в воздух из оружия, задержан полицейскими Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что инцидент произошел в поселке Теренозек в ночь с 29 на 30 августа. По факту проводится досудебное расследование по ст. 293 УК РК "Хулиганство".
Правонарушитель доставлен в районный отдел полиции. Кроме того, установлен и владелец автомобиля на видео.
Изъято незарегистрированное в ОВД газовое оружие и назначены соответствующие экспертизы.
Следствие продолжается.
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