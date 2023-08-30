Стрелявший в воздух из оружия мужчина задержан в Кызылординской области

Мужчина, стрелявший в воздух из оружия, задержан полицейскими Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что инцидент произошел в поселке Теренозек в ночь с 29 на 30 августа. По факту проводится досудебное расследование по ст. 293 УК РК "Хулиганство".

Правонарушитель доставлен в районный отдел полиции. Кроме того, установлен и владелец автомобиля на видео.

Изъято незарегистрированное в ОВД газовое оружие и назначены соответствующие экспертизы.

Следствие продолжается.