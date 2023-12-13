Столичные волонтёры согревают горожан горячим чаем с бауырсаками

Несмотря на сильный мороз, столичные волонтёры вышли угощать замерзших астанчан бесплатным горячим чаем с бауырсаками. Проводятся такие акции ежегодно с наступлением сильных холодов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В преддверии Дня Независимости Казахстана в столице проходят социальные благотворительные мероприятия под девизом "10 добрых дел". Главная цель – сделать доброе дело для города и его жителей.

Волонтёры Молодёжного ресурсного центра "Астана жастары" организовали акцию чтобы угостить чаем пассажиров, ожидающих общественный транспорт, прохожих, делающих покупки в уличных торговых палатках и водителей автобусов.

Стоит отметить, что "согревающая" акция продлится до конца зимы.

"Стартовала наша традиционная акция, которая проводится ежегодно в самые холодные дни в нашем городе. В ходе акции волонтёры раздают бесплатно горячий чай и бауырсаки всем жителям нашего города преимущественно в самых густонаселенных местах и тем, кто работает на улице, стоят на остановках", - рассказал волонтер Давид Шарипов.

Горожане могут присоединиться к эстафете и разместить в рамках акции добра в своих аккаунтах информацию или видео под хештегом #Мейірімдіболуәдет, #Добротаобразжизни #Моднобытьдобрым.