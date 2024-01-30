Спрос на нефть будет расти

Спрос на нефть будет продолжать расти в обозримой перспективе под давлением фундаментальных макроэкономических факторов. Такое мнение, высказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков на Дне Энергетики, передает BaigeNews.kz со ссылкой energypolicy.ru.

"Есть разные прогнозы. Какие-то аналитики говорят о скором закате нефтяного рынка. И этим прогнозам уже не один год. Еще в 2020 году ряд аналитиков говорили, что пик потребления уже пройден, и дальше оно будет только снижаться. Но прошло четыре года, мы видим, что рынок восстановился, потребление растет. И в принципе сейчас уже многие аналитики уверенно говорят о том, что если говорить о достижении пика, то это произойдет не раньше, чем в следующем десятилетии", – сказал Александр Дюков. "Но скорее всего, это консервативный прогноз. Многие фундаментальные факторы говорят о том, что спрос на нефть продолжит расти: об этом говорит и рост населения планеты, об этом говорит и рост экономики, прежде всего, азиатской экономики. Мы видим рост спроса как со стороны нефтехимии, также растет потребность в авиационном керосине и других видах топлива, – заявил А.Дюков.

Согласно "Газпром нефть", Россия "сохранила масштабы экспорта" в 250 млн тонн нефти. При этом страна стала поставщиком №1 на рынках Индии и Китая.

По данным министерства энергетики РК, за 2023 год Казахстан добыл 89,9 млн тонн нефти. В 2024 году страна планирует добыть более 90 млн тонн.