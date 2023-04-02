Снести два аварийных общежития попросили акима астанчане

Фото: Instagram/jenis_qasymbek

Аким Астаны Женис Касымбек провёл встречу в жилом массиве "Пригородный". О проблемах жителей он написал на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"В городе 16 жилых массивов. Каждый четвёртый житель столицы живет в ЖМ. На регулярной основе встречаюсь с жителями окраин. Исходя из потребностей района и обращений жителей составляем план работ. Встретился с жителями ЖМ "Пригородный". Жители поднимали вопросы по сносу двух аварийных общежитий, строительству дорог, открытию медцентров, газификации, электричеству, запуску дополнительных маршрутов, установке камер, благоустройству (озеленение, дворы/скверы), узаконению документов и др", — написал Женис Касымбек.

Он отметил, что все эти вопросы решаемые и отдельно рассказал о проблеме аварийных домов в столице.