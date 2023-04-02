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Instagram/jenis_qasymbek Сегодня, 17:15
133
Сегодня, 17:15
133
Фото: Instagram/jenis_qasymbek

Снести два аварийных общежития попросили акима астанчане

Аким Астаны Женис Касымбек провёл встречу в жилом массиве "Пригородный". О проблемах жителей он написал на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"В городе 16 жилых массивов. Каждый четвёртый житель столицы живет в ЖМ. На регулярной основе встречаюсь с жителями окраин. Исходя из потребностей района и обращений жителей составляем план работ. Встретился с жителями ЖМ "Пригородный". Жители поднимали вопросы по сносу двух аварийных общежитий, строительству дорог, открытию медцентров, газификации, электричеству, запуску дополнительных маршрутов, установке камер, благоустройству (озеленение, дворы/скверы), узаконению документов и др", — написал Женис Касымбек.

Он отметил, что все эти вопросы решаемые и отдельно рассказал о проблеме аварийных домов в столице.

"В городе более 200 аварийных домов. На данный момент проводим актуализацию списков сноса. В ближайшие три года планируем построить от 2,5 до 3 тысяч квартир для жителей аварийного ветхого жилья. По возможности будем максимально ускорять снос ветхого жилья", — написал аким.

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Сегодня, 17:15
133
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