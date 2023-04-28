Сколько иностранцев работают в Казахстане, рассказали в Минтруда

Фото: пресс-службы МТСЗН РК

Более 14 тысяч иностранных граждан трудоустроены в Казахстане. Об этом рассказали в министерстве труда и социальной защиты населения, передаёт BaigeNews.kz.

"На 1 апреля 2023 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 417 иностранных граждан", — говорится в сообщении.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 584 разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория), 3 028 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлечённой ИРС относится к третьей (специалисты) и четвёртой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 186 и 881 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1302 человека, а в рамках корпоративного перевода – 1 437 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 693 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 407,9 тысячи граждан Казахстана, что составляет 96 процентов от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 5 262 человека (37,3 процента), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 441 человек (10 процентов), сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1143 человека. (восемь процентов), профессиональной, научной и технической деятельности – 979 человек (семь процентов), обрабатывающей промышленности – 883 человека (семь процентов).

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 3 493 человека (25 процентов), Индия – 1 722 человека (12 процентов), Турция – 1 483 человека (11 процентов), Узбекистан – 1461 человек (9,3 процента).

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Минтруда ежегодно устанавливает и распределяет квоту на привлечение иностранных специалистов. В 2023 году общая квота установлена в размере 0,24 процента по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 260 единиц.