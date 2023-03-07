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Сколько готовы потратить мужчины на подарки милым дамам Сегодня, 16:20
89
Сегодня, 16:20
89

Сколько готовы потратить мужчины на подарки милым дамам

В преддверии праздника весны и цветов, корреспондент BaigeNews.kz решил опросить жителей и гостей столицы: какой подарок готовят мужчины своим дамам, сколько готовы потратить на подарки, и что желают казахстанкам в Международный женский день. 

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#8 марта
Нариман Рахимов Журналист
Сегодня, 16:20
89
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