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  • Сколько болельщиков пришли на бой Головкина и "Канело" в Лас-Вегасе
sports.kz Сегодня, 08:12
13
Фото: sports.kz

Сколько болельщиков пришли на бой Головкина и "Канело" в Лас-Вегасе

Стало известно, сколько болельщиков посетили третий бой между Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок за принадлежащее мексиканскому боксёру звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе проходил на T-Mobile Arena и завершился победой Альвареса единогласным решением судей — 116-112, 115-113, 115-113. Таким образом, "Канело" сохранил у себя пояса WBA, WBC, WBO, IBF и The Ring.

Как сообщает журналист Boxingscene.com Кит Идек, официальная посещаемость вечера бокса Головкин — "Канело" составила 19 519 человек.

Напомним, первый бой Головкина и "Канело" в 2017 году закончился спорной ничьей, а в 2018 году судьи отдали победу мексиканцу — решением большинства голосов. 

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#Геннадий Головкин #Канело Альварес #бокс
Сегодня, 08:12
13
Журналист
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