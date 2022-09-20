Сколько болельщиков пришли на бой Головкина и "Канело" в Лас-Вегасе

Фото: sports.kz

Стало известно, сколько болельщиков посетили третий бой между Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок за принадлежащее мексиканскому боксёру звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе проходил на T-Mobile Arena и завершился победой Альвареса единогласным решением судей — 116-112, 115-113, 115-113. Таким образом, "Канело" сохранил у себя пояса WBA, WBC, WBO, IBF и The Ring.

Как сообщает журналист Boxingscene.com Кит Идек, официальная посещаемость вечера бокса Головкин — "Канело" составила 19 519 человек.

Напомним, первый бой Головкина и "Канело" в 2017 году закончился спорной ничьей, а в 2018 году судьи отдали победу мексиканцу — решением большинства голосов.