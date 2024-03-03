Штормовое предупреждение из-за метели и тумана объявлено в некоторых областях

По прогнозам "Казгидромета", 4 марта сохранится сухая, безветреная погода на западе и юго-западе страны. На остальной территории Казахстана ожидаются снег, на юге, юго-востоке дождь, снег, метель, усиление ветра, на юго-востоке – гололёд. По РК ожидается туман, передаёт BaigeNews.kz.

В Астане временами ожидается позёмок. Ветер юго-западный порывы 15 м/с.

Ночью на западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), туман. В Шымкенте в первой половине ночи ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью туман. В Туркестане ночью ожидается туман.

На севере Западно-Казахстанской области, ночью и утром в Уральске ожидается туман.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. В Алматы ночью и утром ожидается туман.

На севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидается метель. Ветер западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре метель. Ветер западный утром и днем порывы 15-18 м/с.

На юге, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

На западе, юге Костанайской области ожидается туман.

На севере, в центре Актюбинской области ожидается туман.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Днём на юге области гололёд.