Школьный автобус с 40 детьми сорвался в обрыв во французских Альпах

Фото: The Mirror

Прокуратура как "наиболее вероятный сценарий" рассматривает то, что у водителя, который находился за рулем, возникли какие-то проблемы со здоровьем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на focus.ua.

Школьный автобус, в котором 40 детей возвращались домой после поездки во французских Альпах, упал в ручей. Легкие травмы получили 18 учащихся и один взрослый. Больше других пострадали водители, которых госпитализировали с серьезными травмами.

Фабьен Мулик, представитель властей населенного пункта Корп, где произошел инцидент, пояснил, что с детьми все в порядке.

Прокуратура области инициировала расследование аварии. Как "наиболее вероятный сценарий" рассматривается то, что у водителя, который находился за рулем, возникли какие-то проблемы со здоровьем.

Представители местных властей сообщили французским СМИ, что погодные условия были благоприятными. На участке, где автобус съехал с дороги, не было ни льда, ни снега, а дети были пристегнуты ремнями безопасности.