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  • Школьный автобус с 40 детьми сорвался в обрыв во французских Альпах
The Mirror Сегодня, 07:35
153
Сегодня, 07:35
153
Фото: The Mirror

Школьный автобус с 40 детьми сорвался в обрыв во французских Альпах

Прокуратура как "наиболее вероятный сценарий" рассматривает то, что у водителя, который находился за рулем, возникли какие-то проблемы со здоровьем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на focus.ua.

Школьный автобус, в котором 40 детей возвращались домой после поездки во французских Альпах, упал в ручей. Легкие травмы получили 18 учащихся и один взрослый. Больше других пострадали водители, которых госпитализировали с серьезными травмами. 

Фабьен Мулик, представитель властей населенного пункта Корп, где произошел инцидент, пояснил, что с детьми все в порядке.

Прокуратура области инициировала расследование аварии. Как "наиболее вероятный сценарий" рассматривается то, что у водителя, который находился за рулем, возникли какие-то проблемы со здоровьем.

Представители местных властей сообщили французским СМИ, что погодные условия были благоприятными. На участке, где автобус съехал с дороги, не было ни льда, ни снега, а дети были пристегнуты ремнями безопасности.

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#дтп #автобус #Франция
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:35
153
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