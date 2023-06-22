Сенсацией завершился матч Елены Рыбакиной на турнире в Берлине

Фото: пресс-службы ФТК

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела второй матч на турнире WTA 500 в Берлине (Германия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанская теннисистка сыграла с хорватской спортсменкой Донной Векич (23-я ракетка мира) и потерпела поражение в трёх сетах с общим счётом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6. Игра продлилась два часа и 14 минут.

Во время встречи Рыбакина исполнила целых 15 подач навылет и совершила три двойные ошибки. Кроме того казахстанка выиграла шесть очков и один гейм подряд.

Отметим, что матч между казахстанкой и хорваткой состоялся на стадии 1/8 финала берлинского турнира на траве.