Сельский дом культуры "заминировал" несовершеннолетний в Карагандинской области
Сегодня, 17:06
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Сегодня, 17:06Сегодня, 17:06
181Фото: Polisia.kz
Несовершеннолетнего лжетеррориста задержали полицейские в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что в дежурную часть отдела полиции Сарани позвонил неизвестный и сообщил, что он заложил бомбу в здании дома культуры одного из пригородных посёлков.
Полицейские выехали на место и произвели осмотр здания и прилегающей к нему территории. Взрывных устройств обнаружено не было, тогда стражи порядка вычислили и задержали звонившего. Им оказался 16-летний подросток. Он пояснил, что таким образом пошутил.
Ведётся досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса РК “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”.
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