Сельский дом культуры "заминировал" несовершеннолетний в Карагандинской области

Несовершеннолетнего лжетеррориста задержали полицейские в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что в дежурную часть отдела полиции Сарани позвонил неизвестный и сообщил, что он заложил бомбу в здании дома культуры одного из пригородных посёлков.

Полицейские выехали на место и произвели осмотр здания и прилегающей к нему территории. Взрывных устройств обнаружено не было, тогда стражи порядка вычислили и задержали звонившего. Им оказался 16-летний подросток. Он пояснил, что таким образом пошутил.

Ведётся досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса РК “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”.