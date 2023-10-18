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Сельский дом культуры "заминировал" несовершеннолетний в Карагандинской области

Сегодня, 17:06
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Polisia.kz Сегодня, 17:06
Сегодня, 17:06
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Фото: Polisia.kz

Несовершеннолетнего лжетеррориста задержали полицейские в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что в дежурную часть отдела полиции Сарани позвонил неизвестный и сообщил, что он заложил бомбу в здании дома культуры одного из пригородных посёлков.

Полицейские выехали на место и произвели осмотр здания и прилегающей к нему территории. Взрывных устройств обнаружено не было, тогда стражи порядка вычислили и задержали звонившего. Им оказался 16-летний подросток. Он пояснил, что таким образом пошутил.

Ведётся досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса РК “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”.

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