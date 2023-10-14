Сборная Казахстана по футболу провела тренировку в Копенгагене
Сегодня, 12:44
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Сегодня, 12:44Сегодня, 12:44
198Фото: kff.kz
Пресс-служба Казахстанской федерации футбола поеделилась фото из Копенгагена, где национальная сборная страны усиленно тренируется перед матчем с командой Дании в отборочном турнире чемпионата Европы-2024, передаёт BaigeNews.kz.
"Национальная сборная Казахстана провела заключительную тренировку на стадионе "Паркен" в Копенгагене перед матем против Дании. Игра состоится в ночь с 14 на 15 октября в 00:45 по времени Астаны", — говорится в сообщении федерации.
Отметим, что после шести туров у Словении и Дании по 13 очков, у Финляндии и Казахстана — по 12.
Напомним, ранее команды Казахстана и Дании на отборе Евро-2024 уже встречались в Астане. Матч завершился сенсацией: казахстанские футболисты победили со счётом 3:2.
Фото: kff.kz