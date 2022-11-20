Сайлаубек и Сайлаугуль появились на свет в день выборов в Атырауской области

Фото: atpress.kz

Малыши родились в Индерском районе.

У молодых мам Бакытгуль Сапановой и Адеми Жаманкуловой это четвёртые дети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на atpress.kz.

Имена малышей Сайлаубек и Сайлаугуль женщины связали со знаменательным днём для страны - днём выборов президента Республики Казахстан. Роженицы поблагодарили врачей и пожелали мирного неба всем казахстанцам. И поделились, что тоже отдали свой голос за будущее страны.





