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  • Сайлаубек и Сайлаугуль появились на свет в день выборов в Атырауской области
atpress.kz Сегодня, 18:45
197
Сегодня, 18:45
197
Фото: atpress.kz

Сайлаубек и Сайлаугуль появились на свет в день выборов в Атырауской области

Малыши родились в Индерском районе.

У молодых мам Бакытгуль Сапановой и Адеми Жаманкуловой это четвёртые дети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на atpress.kz.

Имена малышей Сайлаубек и Сайлаугуль женщины связали со знаменательным днём для страны - днём выборов президента Республики Казахстан. Роженицы поблагодарили врачей и пожелали мирного неба всем казахстанцам. И поделились, что тоже отдали свой голос за будущее страны. 



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#выборы #выборы президента #дети
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:45
197
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