Регулировать права журналистов в Казахстане будут по-новому

Разработан предварительный проект закона "О масс-медиа", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Юрист "Параграф".

Отметим, документ будет регулировать общественные отношения в области средств массовой информации, права и обязанности субъектов телерадиовещания и государственные гарантии свободы средств массовой информации в соответствии с Конституцией Республики Казахстан.