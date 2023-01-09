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Регулировать права журналистов в Казахстане будут по-новому 9 Января, 15:12
659
9 Января, 15:12
659

Регулировать права журналистов в Казахстане будут по-новому

Разработан предварительный проект закона "О масс-медиа", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Юрист "Параграф".

Отметим, документ будет регулировать общественные отношения в области средств массовой информации, права и обязанности субъектов телерадиовещания и государственные гарантии свободы средств массовой информации в соответствии с Конституцией Республики Казахстан.

"С помощью данного закона планируется повысить правовой статус журналистов, определить статус СМИ (с учетом появления новых средств массовых коммуникаций - интернет-ресурсы, социальные сети), будет реформировано государственное финансирование СМИ (в частности переход к грантовому финансированию и субсидированию традиционных газет и журналов), решен вопрос взаимодействия госорганов со СМИ (пересмотрят сроки рассмотрения журналистских запросов и улучшат деятельность госорганов в социальных сетях), изменится порядок регистрации СМИ, изменятся тренды в области телерадиовещания, будет регламентирована интернет-реклама, будут разработаны механизмы саморегулирования СМИ", - говорится в сообщении.

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#журналисты #масс-медиа #закон
BaigeNews.kz
9 Января, 15:12
659
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