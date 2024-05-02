Развитие хоккея в странах СНГ обсудил Касым-Жомарт Токаев с Владиславом Третьяком

Глава государства принял президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. На встрече обсудили вопросы развития хоккея в странах СНГ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние годы география хоккея в Казахстане значительно расширилась. Участие отечественных команд, включая столичный клуб "Барыс", в чемпионате КХЛ и других турнирах, а также успешное выступление национальной сборной на мировых первенствах оказывают положительное влияние на популяризацию данного вида спорта. В частности, в Казахстане в разы возросло количество хоккейных школ, молодежных команд, активно проводятся соревнования разного уровня.

Владислав Третьяк выразил благодарность за гостеприимство и за высокий уровень организации международного турнира "Qazaqstan Hockey Open 2024", проходящего в эти дни в Астане. Он с удовлетворением отметил значительный прогресс представителей казахстанского хоккея, который стал возможным благодаря должному вниманию со стороны государства к командным видам спорта.