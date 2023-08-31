Предельные ставки по депозитам в тенге утверждены в Казахстане

Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил предельные ставки по депозитам в тенге на сентябрь и октябрь 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов отмечает, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам. Они устанавливают ставки в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации.

"Банки вправе утверждать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных КФГД предельных ставок вознаграждения", - отметили в ККФГД.

С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице:

Отметим, что по сравнению с августом изменились только предельные ставки на несрочные депозиты. Они снизились на 0,3%.