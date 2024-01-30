Права более 2000 педагогов защитили прокуроры в Мангистауской области
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Прокуроры Мунайлинского района защитили трудовые права более 2 000 работников образовательных учреждений, в том числе шести лиц с ограниченными возможностями, передаёт BaigeNews.kz.
"В ходе анализа установлено, что в трудовых договорах вышеуказанных лиц, вопреки требованиям законодательства, не указана продолжительность рабочего времени и отдыха. К примеру, шесть лиц с инвалидностью в нарушение требований статьи 69 Трудового кодекса, согласно которой работникам с инвалидностью устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю, работали по восьмичасовому графику", - сообщили в прокуратуре.
В инспекцию труда Мангистауской области внесён акт прокурорского надзора.
Все нарушения законности устранены, а руководителя районного отдела образования привлекли к административной ответственности.
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