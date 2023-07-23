Пожар вспыхнул на трансформаторной подстанции в Караганде

Фото: instagram.com/denski_blog

В Караганде загорелась трансформаторная подстанция ТОО "Қарағанды Жарык". Видео с места происшествия появилось в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

Жители пишут, у многих в квартирах отсутствует электроэнергия, а на улицах так же не работают светофоры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Денис Денски (@denski_blog)

"23 июля в 13:15 поступило сообщение о пожаре по улице Сатпаева. На территории ТОО "Қарағанды Жарык" произошло горение трансформаторного масла трансформатора №4 на площади 15 квадратных метров. Горение ликвидировано силами ДЧС в 14:24. Жертв и пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Специалисты ТОО занимаются пререподключением к электроснабжению домов в центральной части города. По данным акимата города, это может занаять около двух часов.