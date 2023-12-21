Подросток из мести от имени сверстника сообщил о бомбе в школе в Атырауской области

В Атырауской области школьник сообщил о “взрывном устройстве” в школе от имени подростка, с которым поругался накануне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками Управления по противодействию экстремизму совместно с ДКНБ установлен девятиклассник, рассылавший ложное сообщение о взрывном устройстве в школе Жылыойского района Атырауской области.

Подросток рассказал полицейским, что для этого создал анонимный аккаунт в мессенджере. Мотивом преступления стала ссора задержанного со сверстником в групповом Telegram-чате.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК. В отношении родителей составлен административный материал по статье 127 КоАП РК за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.