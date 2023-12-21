Подросток из мести от имени сверстника сообщил о бомбе в школе в Атырауской области
Сегодня, 19:12
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Сегодня, 19:12Сегодня, 19:12
147Фото: polisia.kz
В Атырауской области школьник сообщил о “взрывном устройстве” в школе от имени подростка, с которым поругался накануне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудниками Управления по противодействию экстремизму совместно с ДКНБ установлен девятиклассник, рассылавший ложное сообщение о взрывном устройстве в школе Жылыойского района Атырауской области.
Подросток рассказал полицейским, что для этого создал анонимный аккаунт в мессенджере. Мотивом преступления стала ссора задержанного со сверстником в групповом Telegram-чате.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК. В отношении родителей составлен административный материал по статье 127 КоАП РК за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.