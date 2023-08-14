Почти на треть вырос объем почтовых и курьерских услуг в Казахстане за год

По итогам первого полугодия текущего года в стране было оказано услуг почтовой и курьерской деятельности на 36,5 млрд тг — сразу на 38,2% больше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на energyprom.kz.

"Реальный рост с учётом инфляции составил 30,5%. Населению было оказано услуг на сумму 11,8 млрд тг, что составило 32,3% всех услуг в секторе", - говорится в сообщении.

По информации energyprom, в региональном разрезе больше всего услуг было оказано в Алматы: на 20,4 млрд тг — сразу на 39,1% больше, чем за первое полугодие 2022-го.

В тройке лидеров также оказались Астана (4,3 млрд тг, плюс 50,7% за год) и Карагандинская область (1,5 млрд тг, плюс 37,5%). В топ-5 также вошли Восточно-Казахстанская и Костанайская области. Меньше всего услуг было оказано в Улытауской области: всего на 55 млн тг.