Питьевой водой обеспечат все сёла Актюбинской области в 2024 году

Сегодня доступ к питьевой воде имеют 911 тысяч жителей из 263 населённых пунктов Актюбинской области. Жители 60 сёл живут без доступа к питьевой воде, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В областном управлении энергетики и ЖКХ сообщили, что в основном это совсем маленькие сёла с низким потенциалом развития, в которых живут по 40-50 человек. Но работы всё равно ведутся. И там, где это возможно, будет установлено центральное водоснабжение. Другое дело, если жители сами отказываются от установки блок-модулей.

"В 60 сёлах центрального водоснабжения ещё нет. В 23 сёлах будет проведено централизованное водоснабжение, на сегодня во всех сёлах ведутся строительные работы. В 15 сёлах будут установлены комплексные блок-модули: в 12 сёлах установлены, в трёх ведётся работа. В 22 сёлах население в ходе встречи отказалось от установки КБМ. Однако данные сёла используют шахтные колодцы которые соответствуют санитарным нормам. В этих сёлах имеются скважины с пресной водой и шахтные колодцы", - рассказал руководитель управления Ержан Муздыбаев.

В 2023 году на реализацию 33 проектов по водоснабжению сёл было направлено 10,1 миллиардов тенге.

В управлении энергетики и ЖКХ заверили, что до конца 2024 года питьевой водой будут охвачены все сёла, подлежащие централизованному водоснабжению и установке комплексных блок-модулей.

Все восемь городов области сегодня 100% оснащены водой. Несмотря на это разрабатываются пять важных проектов по водоснабжению города Актобе. В случае реализации данных проектов городу дополнительно будет предоставлено 70 тысяч кубических метров воды в сутки. Сейчас готовится проектно-сметная документация по данным проектам и проходит государственная экспертиза.