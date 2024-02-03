  • 3 Февраля, 12:28
  • BAIGENEWS

Певцу Джейсону Деруло в Алматы подарили чапан

Сегодня, 11:54
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instagram.com/jasonderulo Сегодня, 11:54
Сегодня, 11:54
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Фото: instagram.com/jasonderulo

В аэропорту Алматы встретили американского певца Джейсона Деруло, который прилетел в Казахстан с концертом, передаёт BaigeNews.kz.

Видео со встречи американского гостя опубликовал в своих соцсетях промоутер Андрей Верещага. На кадрах видно, что в Алматы Джейсону подарили стилизованный национальный чапан.

 
 
 
 
 
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Публикация от Андрей Верещага (@andrey_verechshaga)

"Сенсация ТикТока, артист, получивший 14 платиновых наград и предприниматель Джейсон Деруло, заявивший о себе, как одна и самых динамичных фигур в мирово поп-музыке выступит перед зрителями в Алматы. Концерт пройдёт в ледовом комплексе "Алматы Арена 3 февраля в 20:00", — сообщается в афише, опубликованной акиматом Алматы.

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