Певцу Джейсону Деруло в Алматы подарили чапан

В аэропорту Алматы встретили американского певца Джейсона Деруло, который прилетел в Казахстан с концертом, передаёт BaigeNews.kz.

Видео со встречи американского гостя опубликовал в своих соцсетях промоутер Андрей Верещага. На кадрах видно, что в Алматы Джейсону подарили стилизованный национальный чапан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Верещага (@andrey_verechshaga)