Певцу Джейсону Деруло в Алматы подарили чапан
Сегодня, 11:54
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Сегодня, 11:54Сегодня, 11:54
104Фото: instagram.com/jasonderulo
В аэропорту Алматы встретили американского певца Джейсона Деруло, который прилетел в Казахстан с концертом, передаёт BaigeNews.kz.
Видео со встречи американского гостя опубликовал в своих соцсетях промоутер Андрей Верещага. На кадрах видно, что в Алматы Джейсону подарили стилизованный национальный чапан.
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"Сенсация ТикТока, артист, получивший 14 платиновых наград и предприниматель Джейсон Деруло, заявивший о себе, как одна и самых динамичных фигур в мирово поп-музыке выступит перед зрителями в Алматы. Концерт пройдёт в ледовом комплексе "Алматы Арена 3 февраля в 20:00", — сообщается в афише, опубликованной акиматом Алматы.