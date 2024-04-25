Первая ракетка Казахстана вышла в полуфинал турнира в Португалии
Сегодня, 21:20
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Сегодня, 21:20Сегодня, 21:20
121Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Анна Данилина успешно провела четвертьфинальный матч на турнире парного разряда серии ITF в португальском Ойраэше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В паре со спортсменкой из Нидерландов Бибианой Схоофс казахстанка одержала победу над португальско-испанским дуэтом Ана-Филипа Сантос — Люсия Кортез Йорка в двух сетах с общим счётом - 6:3, 6:1. Встреча продлилась один час и шесть минут.
В полуфинале португальского турнира Данилина и Схоофс сыграют с победительницей матча пары Амина Аншба — Панна Удварди с дуэтом Яна Сизикова — Ву Фанг-Хсиен.
Анна на данный момент является 56-й ракеткой мира в парном разряде, что является лучшим результатом среди казахстанских теннисисток.
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