Первая ракетка Казахстана вышла в полуфинал турнира в Португалии

Казахстанская теннисистка Анна Данилина успешно провела четвертьфинальный матч на турнире парного разряда серии ITF в португальском Ойраэше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В паре со спортсменкой из Нидерландов Бибианой Схоофс казахстанка одержала победу над португальско-испанским дуэтом Ана-Филипа Сантос — Люсия Кортез Йорка в двух сетах с общим счётом - 6:3, 6:1. Встреча продлилась один час и шесть минут.

В полуфинале португальского турнира Данилина и Схоофс сыграют с победительницей матча пары Амина Аншба — Панна Удварди с дуэтом Яна Сизикова — Ву Фанг-Хсиен.

Анна на данный момент является 56-й ракеткой мира в парном разряде, что является лучшим результатом среди казахстанских теннисисток.