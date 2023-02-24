Пересматривается вопрос о сроках давности исковых обращений - МИОР

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В своём Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что дальнейшие демократические преобразования невозможны без независимых и ответственных средств массовой информации. Насколько проект Закона "О масс-медиа" соответствует поручениям главы государства, рассказал в эфире одного из телеканалов директор департамента госполитики в области СМИ Жасулан Умиралиев.

"В рамках законопроекта мы охватили большой спектр вопросов. В Послании акцент был сделан повышении статуса журналиста, на повышении качества отечественных средств массовой информации и усилении информационного суверенитета. Во главу угла была взята государственная безопасность. Мы не раз говорили о льготах для журналистов, сейчас ведётся активное обсуждение с представителями СМИ. Пересматривается вопрос о сроках давности исковых обращений. В планах развивать такие направления, как военная журналистика, конфликтная журналистика, по ним мы планируем готовить профильных специалистов. Мы предложили пресс-карты как дополнительный механизм в рамках повышения статуса журналиста. Кроме того предусмотрен такой вопрос как реформирование финансирования из бюджета, где мы планируем перевести государственный заказ на гранты и субсидии, тогда средства массовой информации могут оставлять за собой интеллектуальную собственность того или иного проекта, продавать его и монетизировать", - сказал Умиралиев.