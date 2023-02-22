Острые вопросы в законопроекте "О масс-медиа" обсудили в Астане

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Проект закона "О масс-медиа" вновь обсудили в Астане. Представители Мининформации, СМИ и правозащитных организаций высказали свои предложения о документе и указали на "острые углы", передаёт BaigeNews.kz.

Организатором мероприятия выступила Национальная медиа ассоциация.

"В СМИ и соцсетях часто пишут о данном законопроекте, задают вопросы, которые остаются не отвеченными, в результате возник определенный вакуум. Национальная медиа ассоциация взяла на себя инициативу и организовала конференцию по обсуждению острых вопросов. Пригласили всех желающих высказать своё мнение по законопроекту", - сообщил представитель ассоциации Кемельбек Ойшыбаев.

Приглашение приняли председатель Комитета информации Елдос Наширали, директор департамента госполитики в области СМИ Жасулан Умиралиев, журналисты и руководители СМИ и общественных организаций. 35 человек участвовало в онлайн-конференции.

"Первым вопросом обсудили предусмотренные в проекте закона требования к СМИ согласовывать материалы с уполномоченным органом при освещении чрезвычайных ситуаций. Многие отметили неработоспособность данного требования, так как при задержке согласования материала, данные о событии будут терять актуальность, и может создаваться паника среди населения в связи с отсутствием какой-либо информации. Пункт многие назвали вводом цензуры. Министерство восприняло доводы и озвучило, что прорабатывается возможность исключения данного пункта или существенной его корректировки", - сообщил Ойшыбаев.

Второй острый вопрос - исключение из законопроекта пункта о вводе срока исковой давности при предъявлении к СМИ и журналистам требований опровергнуть, удалить или переделать материал спустя годы. Представитель министерства Умиралиев также отметил, что общественность услышали, в ведомстве разделяют необходимость данного пункта. Спикер сообщил, что специалисты работают над возвратом пункта в законопроект.

"Немалый спор возник при обсуждении вопроса введения пресс-карты для журналистов. Высказывались мнения как за необходимость пресс-карты, так и о том, что ввод карты может ограничить деятельность некоторых журналистов. Министерство обозначило, что введение пресс-карты даёт более широкие возможности для журналистов и защищает их права. То есть при наличии пресс-карты журналист может автоматически заходить в любой госорган, при предъявлении карты полиция приоритетно должна защитить журналиста во время работы на митингах или в других многолюдных местах. В итоге многие участники высказали мнение, что процедуры выдачи, отзыва должны быть четко расписаны с учётом международного опыта, чтобы потом пресс-карта не стала препоной для работы журналистов", - написал Ойшыбаев в Facebook.

Также на конференции затронули вопросы о необходимости отнести YouTube-каналы к СМИ, регулирования интернет ТВ-стримов и так далее. Министерство обещало рассмотреть озвученные предложения. Обновленный законопроект МИОР планирует представить к началу марта.