Основатель inDrive Арсен Томский получил гражданство Казахстана

Основатель сервиса такси и глава компании inDrive, предприниматель из Якутии Арсен Томский получил казахстанское гражданство, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

Заявление предпринимателя о получении гражданства Казахстана министр опубликовал на своей странице в Instagram. Багдат Мусин отметил, что за последние годы Казахстан стал точкой притяжения для талантливых предпринимателей со всего мира.

"Они не только переезжают в Казахстан, но и привозят в нашу страну многих высококвалифицированных специалистов, экспертов и предпринимателей, которые активно внедряют свои идеи и технологии, а также переносят свои бизнес-активы и офисы. Одним из ярких примеров является Арсен Томский, основатель и СЕО inDrive, который сегодня официально объявил о получении гражданства Республики Казахстан. Основой этого прогресса стал Astana Hub — международный технопарк, где созданы идеальные условия для комфортного ведения IT-бизнеса. Налоговые льготы, упрощенный визовый режим и современная инфраструктура призваны привлечь внимание мировых компаний и выдающихся IT-специалистов", — написал Багдат Мусин.

По его данным, за пять лет с момента запуска в 2018 году в технопарке получили регистрацию более 1300 IT-компаний, включая 378 компаний с иностранным участием.

О причинах смены гражданства предприниматель подробно рассказал, опубликовав пост в своём Telegram-канале. Арсен Томский отметил: "Якутия остаётся моей родиной, а я остаюсь саха — и буду делать всё, что в моих силах, чтобы сделать жизнь в республике лучше".

"Я всегда помогал решениями, проектами, финансами и технологиями: от якутского кино до борьбы с лесными пожарами, от обучения способных ребят из обычных семей в лучших университетах мира до помощи во время пандемии – всего не перечислить. Не потому что я патриот или кому-то должен – просто я люблю свою родину и мне интересно помогать ей и родному народу – это делает жизнь людей лучше, а меня самого – счастливее", — написал предприниматель.