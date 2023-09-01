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Няня из Шымкента обокрала семью на 1,5 млн тенге

Сегодня, 10:37
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 10:37
Сегодня, 10:37
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Фото: pixabay.com

Украшения хозяйки на 1,5 млн тенге похитила няня в Шымкенте, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Сначала девушка забрала из хозяйской шкатулки обручальное кольцо и сбыла его на рынке. Далее, узнав, что пропажу никто не заметил, присвоила и остальные золотые ювелирные изделия. 

Обнаружившая кражу женщина обратилась с заявлением в УП Абайского района. Факт полицейские зарегистрировали по статье 188 Уголовного кодекса РК. 

В результате, оперативники выявили причастную к преступлению. Ей оказалась молодая девушка, ухаживающая за детьми потерпевшей. 

Няня свою вину признала и в полном объеме возместила ущерб. В свою очередь, заявительница указала, что больше не имеет претензий к подозреваемой в краже девушке, - говорится в сообщении полиции.  

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