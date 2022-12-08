Новую теплотрассу подключают в Экибастузе

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17 многоэтажных домов в Экибастузе вновь отключили от подачи тепла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Тепловики подключают к системе теплоснабжения новую магистраль. Её построили над землёй в кратчайшие сроки параллельно повреждённой теплотрассы. В восемь утра с системы слили воду и приступили к врезке. Подачу тепла в проблемный микрорайон планируют возобновить к обеду.