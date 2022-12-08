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Лента новостей

tvernews.ru Сегодня, 14:11
247
Сегодня, 14:11
247
Фото: tvernews.ru

Новую теплотрассу подключают в Экибастузе

17 многоэтажных домов в Экибастузе вновь отключили от подачи тепла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Тепловики подключают к системе теплоснабжения новую магистраль. Её построили над землёй в кратчайшие сроки параллельно повреждённой теплотрассы. В восемь утра с системы слили воду и приступили к врезке. Подачу тепла в проблемный микрорайон планируют возобновить к обеду.

"В настоящий момент уже по основному пуску с каждой стороны подогнано, ведутся сварочные работы. Ведётся подгонка попусков по второй магистрали. После чего также приступим к сварочным работам. То есть расчётное время ориентир по завершению работ на час дня. После этого уже будут открываться задвижки и заполняться тепломагистраль с последующим запуском домов. Пока мы идем по плану. Все работы организованы на должном уровне, никаких отклонений нет", - сообщил и.о. генерального директора АО "Павлодарэнерго".

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BaigeNews.kz
Сегодня, 14:11
247
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