Несколько дорог закрыли в Алматинской области до 20 апреля

Фото: pixabay.com

Из-за угрозы схода лавин и камнепадов закрыты несколько дорог в Алматинской области. Об этом проинформировали в ДЧС региона, передаёт BaigeNews.kz.

"С 1 по 20 апреля закрыто движение для всех видов автотранспорта на дорогах областного значения:"Тургень-Обсерватория" с 20 по 41 километр, "Есик-озеро Есик" с 7 по 15 километр", - сообщили в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области.

В ДЧС региона просят граждан воздержаться от поездок в данных направлениях.