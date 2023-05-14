На берегу Каспия снова обнаружили десятки туш тюленей и рыбы

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

12 мая мая на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе близ села Баутино были обнаружены туши нескольких десятков тюленей и рыбы, передаёт BaigeNews.kz.

На место обнаружения тюленей выехала Рабочая группа, состоящая из представителей Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, Департамента экологии по Мангистауской области, Института гидробиологии и экологии, Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии, РГП "Казгидромет", а также местных исполнительных органов.

"Департаментом экологии по Мангистауской области и сотрудниками Казгидромета с места обнаружения отобраны пробы воды и воздуха. В связи с тем, что большинство обнаруженных туш морских животных, так же, как и осетровых рыб, находятся в стадии сильного разложения и гниения, произвести отбор проб не представилось возможным. При этом с единичных экземпляров, с которых было возможно отобрать пробы, сотрудниками Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии произведен частичный отбор тканей внутренних органов (печень, легкие), а Институтом гидробиологии и экологии произведен отбор клыков, ногтей и шерсти для проведения соответствующих лабораторных исследований", - сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана.

Кроме того, данный факт зарегистрировали в полиции. В рамках досудебного расследования будут устанавливаться причины и другие обстоятельства гибели животных.

6 мая также были обнаружены туши 15 штук тюленей и 4 штук осетровых рыб на побережье Каспийского моря Тупкараганского района, села Баутино.