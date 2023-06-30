На 46 млн тенге обманула кызылординцев финпирамида

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Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой "Qnet" проводится Департаментом АФМ по Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz.

Расследованием установлено, что подозреваемый в период с 2020 по 2021 годы создал и руководил финансовой пирамидой, в деятельность которой вовлечены 38 лиц (потерпевших), с нанесением материального ущерба на сумму более 46 милллионов тенге.

Судом санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей", на основании которой, указанный гражданин задержан и водворен в изолятор временного содержания сроком до двух месяцев.

Досудебное расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит.