Можно ли школьникам держать оразу, ответила министр здравоохранения

Министр здравохранения РК Акмарал Альназарова высказалась о школьниках, которые держат оразу, передаёт BaigeNews.kz.

"Детский организм очень быстро растёт, у него очень высокие энергозатраты, потому что у него повышенный обмен веществ. Поэтому, конечно, та энергия, которую он отдаёт, он её должен своевременно восполнять. Поэтому каждый родитель должен, в первую очередь, это понимать. Для здоровья ребёнка, я считаю, что своевременное, качественное, сбалансированное питание имеет очень важное значение, для его развития как человека в будущем", – сказала Акмарал Альназарова в кулуарах Мажилиса, отвечая на вопросы журналистов.