Ломали тёплую остановку и облицовку дома: вандалов задержали в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Очередных вандалов выявили в Астане. Горожане пытались сорвать облицовку с дома и сломать остановку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.
Днём 5 декабря в полицию района Алматы поступило сообщение о том, что по улице Нажимеденова, 52 рабочий ломает облицовку дома. По приезду на место факт подтвердился. В отношении нарушителя возбудили административное производство по статье 147-1 КоАП РК - "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Мужчину задержали, материалы по факту случившегося передали в суд для принятия решения.
Кроме того, правоохранители выявили несовершеннолетнего нарушителя, который, находясь на улице Кеменгерулы, 13, повредил внутреннюю обшивку тёплой остановки. В деле разбирается полиция.
С начала года сотрудники полиции столицы выявили более 100 фактов вандализма. Ежедневный патруль по городу осуществляют свыше двух тысяч стражей порядка.
Самое читаемое
- Поедет - не поедет: жизнеспособность будущего ЛРТ в Астане оценили эксперты
- Более 20 акимам объявила выговор партия AMANAT
- Кошмар в Косшы: акмолинцы опасаются наступления коммунального коллапса
- С Нового года в Казахстане вводятся пенсионные взносы работодателей
- Запертых в квартире малышей спасли в Кокшетау