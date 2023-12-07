Ломали тёплую остановку и облицовку дома: вандалов задержали в Астане

Очередных вандалов выявили в Астане. Горожане пытались сорвать облицовку с дома и сломать остановку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

Днём 5 декабря в полицию района Алматы поступило сообщение о том, что по улице Нажимеденова, 52 рабочий ломает облицовку дома. По приезду на место факт подтвердился. В отношении нарушителя возбудили административное производство по статье 147-1 КоАП РК - "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Мужчину задержали, материалы по факту случившегося передали в суд для принятия решения.

Кроме того, правоохранители выявили несовершеннолетнего нарушителя, который, находясь на улице Кеменгерулы, 13, повредил внутреннюю обшивку тёплой остановки. В деле разбирается полиция.

С начала года сотрудники полиции столицы выявили более 100 фактов вандализма. Ежедневный патруль по городу осуществляют свыше двух тысяч стражей порядка.