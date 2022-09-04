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Лесной пожар в Костанайской области: задержаны 11 грузовых и 6 пассажирских поездов
Для ликвидации пожаров в Костанайской области привлечено 250 железнодорожников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "ҚТЖ"
"На месте работают пять пожарных поездов, которые обеспечивают водой пожарные команды и защищают объекты инфраструктуры. Работы по ликвидации пожаров продолжаются. Информации о пострадавших в результате лесных пожаров не поступало. Устанавливается степень повреждения объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лесные пожары повлияли на график движения поездов. По состоянию на 01.00 часов 4 сентября задержаны 11 грузовых и 6 пассажирских поездов.
Напомним, природный пожар начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.
Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров.
По информации МЧС РК, в Костанайскую область стягивают пожарных из соседних регионов.
Эвакуированных людей разместили в школе поселка Аулиеколь, общежитии и спорткомплексе райцентра. Их обеспечили горячим питанием. Работают медики, психологи.
В поселке частично нет электроснабжения, наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.
Акиматом Костанайской области прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.
Ранее сообщалось, что площадь лесного пожара в Костанайской области увеличилась до 10 тысяч га.
Население может обратиться по номерам горячей линии: 8 7172 53 32 84 и 8 7142 50 36 24, а также 101 и 112.
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