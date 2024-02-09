Квартира без очереди: девушка взяла кредит и отдала деньги мошеннице в Актобе

Жительница Актобе стала жертвой мошенницы, пообещавшей помочь получить по государственной программе квартиру без очереди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

За услугу “помощница” просила 700 тысяч тенге. Она убедила актюбинку оформить кредит.

Получив заём в банке, девушка сразу передала деньги подозреваемой.

В ходе проведения оперативных мероприятий установлена и доставлена в полицейский участок 36-летняя местная жительница. Подозреваемая дала признательные показания. По факту мошенничества проводится досудебное расследование.





