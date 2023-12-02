Крупную партию мефедрона изъяли из нарколаборатории в Алматинской области

В ликвидированной лаборатории в Алматинской области полицейские изъяли 55 кг мефедрона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Во время республиканской операции "Правопорядок" задержаны двое жителей Алматы, которые на территории частного дома организовали нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков.

"При обыске помещений изъято 3 тонны прекурсоров (вещества, используемые при производстве и изготовлении наркотиков), лабораторное оборудование: реактор и стеклянные колбы, а также и 55 кг готовой продукции психотропного вещества мефедрон", — сообщили в полиции.

Между тем задержания проходили по всему Казахстану. К примеру, семейские наркополицейские завершили длительную разработку четырех жителей Алматы, которые организовали интернет-магазин по продаже наркотиков на территории Алматы, Алматинской областей и области Абай.

"Задержания проводились одновременно в городах Алматы и Семее. Также проведено 8 обысков, изъяты наркотики, упаковочные материалы, деньги и ноутбуки. По итогам проведенной операции, деятельность интернет-магазина прекращена, подозреваемые задержаны в уголовно-процессуальном порядке", — говорится в сообщении ведомства.

В Карагандинской области во время оперативно-розыскных мероприятии в одном из учреждений уголовно исполнительной системы предотвращен канал поступления наркотиков осужденным через посылки.

Полицейские Жамбылской области задержали 63-летнюю жительницу Тараза, которая на протяжении длительного времени занималась крупными поставками и реализацией героина в городе.

Всего за 10 дней оперативно-профилактического мероприятия наркополициейскими из незаконного оборота в стране изъяли 337 кг различных наркотических средств, в том числе 87 кг синтетических наркотиков и более 7 тысяч таблеток трамадола.