Коммунальная авария: более 100 многоэтажек и школу отключили от отопления в Атырау

Авария на теплосети второй раз за месяц произошла в микрорайоне Нурсая в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

Как сообщили в едином контакт-центре "109", из-за обнаруженных дефектов временно без тепла и горячей воды остались свыше 100 многоэтажных домов и одна школа.

"Прекращена подача тепла в дома №1-29, №55-70, №80-96, №102-121 и дома по адресам: Нарынбаева, 17, Жумагалиева, 14, 14а, 15, 21, 25, 25а, а также в городскую среднюю школу №40. На месте работают ремонтные бригады", - уточнили в диспетчерской службе АО "Атырауские тепловые сети".

Напомним, 26 декабря в том же микрорайоне из-за аварии прекращали подачу тепла в 87 многоэтажных домов.