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Когда завершится ремонт республиканских трасс Казахстана, рассказали в "Казавтожол"
Весной прошлого года в Казахстане стартовал ремонт участков дорог республиканского значения. Редакция BaigeNews.kz обратилась в АО НК "Казавтожол" с запросом о сроках завершения строительства и объёме вложенных средств.
Караганда-Балхаш
Реконструкция участка "Караганда-Балхаш" общей протяженностью 363 километра началась ещё в 2019 году. АО НК "Казавтожол" заявили, что завершить работы планируют в первом полугодии 2024 года. До конца этого года обещают обеспечить движение транспортных средств по четырём полосам.
Всего по проекту реконструкции за период строительства выполнено работ на сумму 127 миллиардов тенге.
"В частности на сегодняшний день открыто движение по новому асфальтобетонному покрытию на 308,8 километров дороги. В рамках проекта предусмотрено строительство 46 единиц искусственных сооружений, из которых 32 путепровода для проезда сельскохозяйственной техники, 11 мостов – по которым работы выполнены на 75 процентов, две транспортные развязки – работы выполнены на 50 процентов, один путепровод через железнодорожные пути – по которому работы выполнены на 95 процентов", - сообщили в компании.
Кызылорда-Жезказган
Общая протяженность этой дороги составляет 424 километра, из которых 218 километров по Кызылординской области и 206 километров по области Улытау.
В "Казавтожол" сообщили, что на сегодня по Кызылординской области из шести участков по пяти из них определены подрядчики и ведутся работы. Ремонт начали ещё в третьем квартале 2022 года. Срок завершения согласно условий контрактов - 2024 год.
"Реализация проекта ведется за счёт займа Европейского Банка Реконструкции и Развития. В прошлом году подрядчиками велись подготовительные работы, обустройство производственных баз, а также мобилизация техники и персонала. По области Улытау реализация проекта планируется за счет средств Азиатского Банка Развития. Строительно-монтажные работы не начаты, на сегодняшний день ведутся работы по согласованию конкурсных условий с финансирующим банков", - говорится в ответе компании.
Ранее отмечалось, что дорога "Кызылорда - Жезказган" считается одной из самых труднопроходимых трасс в нашей стране. На капитальный ремонт автотрассы было выделено более 106 миллиардов тенге.
Балхаш-Бурылбайтал-Шу
Автомобильная дорога Балхаш-Бурылбайтал протяженностью 288 километров. Заказчиком является Комитет автомобильных дорог. Дорога состоит из шести участков, трое из которых, как заявили в "Казавтожол", завершаются и сдаются в эксплуатацию в этом году.
"Нижнего слоя покрытия выполнено 146 километров. Движение осуществляется по новому слою покрытия или существующей дороге. По трём участкам ведутся полномасштабные работы", - рассказали в компании.
Протяженность дороги Бурылбайтал-Шу составляет 183 километров. Здесь заказчик - АО НК "Казавтожол". Состоит из трёх участков: Бурылбайтал-Хантау (84 километров), Хантау-Шу (63 километров), обход г. Шу (36 километров).
"Участок Хантау-Шу введён в эксплуатацию в 2021 году, по оставшимся двум участкам строительно-монтажные работы завершены и готовятся к сдаче в эксплуатацию. На данных участках движение осуществляется по верхнему слою покрытия", - ответили в "Казавтожол".
В компании добавили, что общая протяженность участков, охваченных на сегодня ремонтом по всей республике, составляет семь тысяч километров. Более 12 тысяч специалистов и восемь тысяч единиц специальной техники задействованы на строительных объектах в этом сезоне.
В Северо-Казахстанской области проводится капитальный ремонт проблемного участка трассы А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Омск". В Жамбылской области планируется завершить реконструкцию двух участков трассы "Мерке-Бурылбайтал". В Карагандинской области начат ремонт участков дорог до Баянаула и Каркаралинска. В Костанайской области в этом сезоне завершится реконструкция дороги А-22 "Карабутак-Костанай". Также планируется завершение реконструкции автодороги "Кандыагаш-Макат", связывающей Актюбинскую и Атыраускую области.
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