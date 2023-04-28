Стало известно, когда завершится капремонт трассы "Кызылорда - Жезказган"

Фото: Казавтожол

В этом году дан старт реализации проекта реконструкции автотрассы "Кызылорда - Жезказган". Подрядные организации приступили к ремонтным работам. До конца года они намерены завершить 140 километров дороги. Особое внимание уделяется качеству строительных материалов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Кызылорда - Жезказган" считается одной из самых труднопроходимых трасс в нашей стране. Автодорога была построена ещё в советские годы, с тех пор капитальный ремонт ни разу не проводился. Несмотря на это, трасса имеет стратегическую важность для жителей южных регионов, ведь это единственный маршрут, по которому кызылординцы могут добраться до столицы. Ежедневно здесь проезжают более тысячи автомобилей, среди них есть пассажирские автобусы и грузовые машины.

Кызылординец Балабай Ибраев водитель бортового микроавтобуса "Газель". Он круглый год вынужден проезжать по этой автотрассе. Мужчина признаётся, что каждый раз выезжает в дорогу на свой страх и риск. Ведь неизвестно, сможет ли он благополучно добраться да конечной.

"Летом мы возим в северные регионы овощи и фрукты. Зимой принимаем заказ на грузовые перевозки. Во время дождя и снега проехать очень трудно. Часто застряваешь, или ломается машина. Рядом нет ни СТО, ни магазинов автозапчастей. К тому же, мобильная сеть отсутствует. Родные беспокоются за нас. Мы каждый год ждём начала ремонта, чиновники только обещают", - говорит мужчина.

Действительно, начала ремонтных работ жители региона ждали долгие годы. В прошлом году властям области удалось заключить соглашение с Европейским банком реконструкции и развития. На капитальный ремонт авторассы было выделено более 106 миллиардов тенге. Реализация проекта находится на личном контроле главы государства.

"Общая протяженность дороги 424 километра, 216 из них проходят по территории нашей области. Подрядные компании определены. Заниматься строительством автотрассы будут заниматься шесть отечественных и зарубежных предприятий. Среди них есть китайская компании с многолетним опытом в строительной сфере. До конца текущего года будет сдано в эскплуатацию более 100 километров трассы", - поделился заместитель директора филиала АО "НК "Казавтожол" Кызылординской области Ерсайын Музафар.

На ремонтные работы автотрассы привлечены более двух тысяч человек, 70 процентов из них - жители региона. По словам специалистов, особое внимание уделяется качеству строительных материалов. Согласно меморандуму железобетонные изделия поставляются из Алматинской области, щебень - из Жанакорганского района. Согласно проекту дорога будет расширена от семи метров до девяти. Помимо этого планируется строительство двух транспортных развязок, трёх мостов и скотопрогоны. Капитальный ремонт должен завершиться в 2025 году.