Каждые 15 минут в Шымкенте рождается новый житель

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Шымкент растёт небывалыми темпами. Ежегодно здесь рождается 33 тысяч детей, то есть каждые 15 минут на свет появляется младенец. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким города Мурат Айтенов, говоря о строительстве нового родильного дома, передаёт BaigeNews.kz.

По словам акима, мегаполис остро нуждается в современном перинатальном центре.