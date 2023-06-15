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pixabay.com Сегодня, 16:35
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Сегодня, 16:35
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Фото: pixabay.com

Каждые 15 минут в Шымкенте рождается новый житель

Шымкент растёт небывалыми темпами. Ежегодно здесь рождается 33 тысяч детей, то есть каждые 15 минут на свет появляется младенец. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким города Мурат Айтенов, говоря о строительстве нового родильного дома, передаёт BaigeNews.kz.

По словам акима, мегаполис остро нуждается в современном перинатальном центре.

"По поручению главы государства мы завершаем подготовку проектно-сметной документации на строительство родильного дома на 200 коек. К концу года планируем объявить конкурс. Ввести в строй к 2025 году. В городе уже есть три родильных дома. Это будет самый большой четвёртый роддом", – сказал аким.

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Сегодня, 16:35
232
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