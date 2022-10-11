Казахстанцы стали чаще жаловаться на электронные торговые площадки

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В Казахстане резко выросло число жалоб потребителей, касающихся сферы электронной торговли, передаёт BaigeNews.kz.

"За девять месяцев 2022 года в Комитет по защите прав потребителей поступило 20 642 обращения, что на 154% выше в сравнении с прошлым годом (13 432). Наибольший скачок (199%) народного негодования пришёлся на долю электронной торговли. Если в предыдущем году казахстанцы подали 854 заявления, то в нынешнем – 1701. В этой сфере доля жалоб от их общего количества подскочила с 6% до 8,2%", - сообщает пресс-служба комитета по защите прав потребителей МТИ РК.

Граждане в основном жаловались на отсутствие информации о товаре и продавце, несоответствие продукции описанию, отказ интернет-сайтов в возврате товара и денег, а также факты мошенничества.

Указывается, что за последние полгода возросло количество жалоб на работу электронной площадки Wildberries.

"Люди и раньше сетовали на её недобросовестный сервис, который со временем не стал лучше. Бракованный товар, несвоевременная доставка, некачественная продукция, факты длительного невозврата денежных средств – вот список огрехов этого маркетплейса. Только за сентябрь 2022 года территориальными департаментами по защите прав потребителей была оказана помощь 27 заявителям на сумму возврата свыше миллиона тенге", - рассказала главный эксперт управления контроля и обеспечения реализации защиты прав потребителей КЗПП МТИ РК Алида Кузекпаева.

По её словам, ДЗПП по Акмолинской области в сентябре оказал содействие 11 потребителям в возврате 225,3 тысячи тенге из интернет-магазина Wildberries. А 30 сентября 2022 года в комитет поступило уже четыре жалобы на компанию с просьбой вернуть деньги

Подробнее о том, как обезопасить себя от ненадлежащего обслуживания на интернет-площадках и какие нюансы нужно учесть при совершении онлайн-покупки, читайте по данной ссылке.

Указывается, что комитет по защите прав потребителей разработал второй пакет поправок в закон "О защите прав потребителей", которые предусматривают устранение правовых пробелов, в том числе в сфере электронной коммерции.

Граждане могут обратиться за консультацией по вопросам защиты потребительских прав по телефонам бесплатной линии КЗПП: 8-7172-74-98-32, 8-7172-74-98-36.