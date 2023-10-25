Казахстан нокаутами выиграл первые медали молодёжного чемпионата Азии по боксу

Сборная Казахстана по боксу завоевала первые медали на чемпионате Азии-2023 среди молодежи и юниоров, который проходит в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первым медалистом у юниоров стал Ныгман Ныгмет, выступающий в весовой категории до 46 килограммов. В четвертьфинальном поединке он удосрочил боксера из ОАЭ Мохаммеда Алькарби и обеспечил себе как минимум "бронзу" континентального первенства.

Также в полуфинал юниорского турнира пробился казахстанский боксер Алдияр Бахадур, досрочно победивший на стадии 1/4 финала в весовой категории до 48 килограммов представителя Монголии Саранхура Тугулдура.

Отметим, в поединках за медали молодёжного чемпионата Азии сражаются 483 боксёра из 22 стран всего азиатского континента.

Президент Международной ассоциации бокса IBA Умар Кремлёв озвучил сумму призового фонда для чемпионов и призеров. Так, победители турнира получат по 1 000 долларов, 500 долларов за "серебро" и бронзовым медалистам вручат по 250 долларов США.