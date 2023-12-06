Казахстан намерен сократить добычу нефти - Минэнерго

В Минэнерго объявили о том, что Казахстан намерен сократить добычу нефти, начиная с января 2024 года, в качестве вклада в предотвращение неопределённости и волатильности на нефтяном рынке, передаёт BaigeNews.kz.

"Казахстан намерен выполнять свои обязательства, принятые по итогам встреч ОПЕК+, состоявшихся 30 ноября. Наши обязательства в первом квартале 2024 года составят 1,468 миллиона баррелей в сутки. Министерство начало переговоры с акционерами крупных нефтедобывающих компаний о сокращении добычи. Рассматриваются приемлемые варианты и объёмы сокращения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан принял дополнительное добровольное сокращение на 82 тысячи баррелей в сутки с 1 января 2024 года до конца марта 2024 года совместно со странами-участниками ОПЕК+.